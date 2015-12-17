سعر الذهب يهبط أكثر من 1% بعد زيادة الفائدة الأمريكية

هبط سعر الذهب أكثر من 1 بالمئة اثناء التعاملات اليوم الخميس مع صعود الدولار بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات ولمح إلى مزيد من الزيادات في 2016.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بواقع ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء.

وأدت هذه الخطوة الى ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية بينما هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى 1.5 إلى 1053.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش ويفصله أقل من 15 دولارا عن أدنى مستوى له في حوالي ست سنوات الذي هوى إليه في وقت سابق هذا الشهر.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وهوى الذهب نحو عشرة بالمئة هذا العام وكان من الأسباب الرئيسية وراء ذلك الغموض الذي اكتنف توقيت رفع أسعار الفائدة والمخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على الطلب على المعدن الأصفر غير المدر للفائدة.

وتأثرت المعادن النفيسة الأخرى بارتفاع الدولار حيث انخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 260.80 دولارا للأوقية في حين نزل سعر الفضة حوالي 1 بالمئة الى 13.75 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 2 بالمئة إلى 850.80 دولارا.