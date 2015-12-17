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رسالة تهديد ورصاصتان ، من تنظيم الدولة لوزير إيطالي

17/12/2015

وزير العدل الإيطالي – اندريه اورلاندو

قالت متحدثة باسم وزارة العدل الإيطالية إن الوزير أندريه أورلاندو تلقى رسالة تهديد باللغة العربية مرفقا به رصاصتان اليوم الخميس مرسلة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. 

وقالت المتحدثة إن الرسالة وقعت بحروف اختصار لاسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، وأضافت المتحدثة أن الخطاب سلم للوزارة في روما مع رصاصتين تستخدمان في بنادق الكلاشينكوف وقد كتب على الرسالة "سنأتي إلى روما ونقطع رأسك. الله أكبر." 

وأرسل الخطاب والرصاصتان إلى المعمل الجنائي مع الظرف الذي احتواها وكان يحمل اسم وعنوان الوزير مطبوعين بالإنجليزية،

ارسال رصاصات بالبريد وسيلة تلجأ إليها عصابات الجريمة المنظمة في العادة لتهديد خصومها.

 

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