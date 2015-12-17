دراسة: لا يوجد فرق بين مخ الرجل والمرأة

الدراسة تشير إلى أنه لا فرق بين مخ الرجل والمرأة – رويترز

هناك قول مأثور للتدليل على الاختلاف البين بين الرجل والمرأة أنه إذا كان الرجل من المريخ فالمرأة من الزهرة، لكن دراسة جديدة تقول إنه في واقع الأمر لا يوجد مخ ذكري وآخر أنثوي.

وتضيف الدراسة أنه "من النادر جدا جدا أن تجد شخصا لديه مواصفات ذكورية أو أنثوية فقط والأغلب هو أن تجد أشخاصا لديهم صفات ذكورية وأنثوية معا".

واستندت الدراسة إلى تحليل دقيق لأكثر من 1400 مخ بشري أظهر أنها تختلف بناء على تكوينها لا على أساس الجنس، وحدد الباحثون منطقة ذكورية وأخرى أنثوية في كل مكان بالمخ بناء على البيانات، وكان عدد كبير من الناس لديهم أمخاخ بها صفات مشتركة ذكورية وأنثوية .

ويقول الباحثون إن الجنس بناء على ذلك لا يعتبر عنصرا فارقا وإن القول بأن سلوك الإنسان يتحدد بناء على كونه رجلا أو إمرأة ليس له سند علمي.

وتولي هوليوود عاصمة السينما الأمريكية اهتماما خاصا لهذا الموضوع في فيلم جديد باسم (ذا دينيش غيرل) الذي يقوم ببطولته الممثل البريطاني الفائز بالأوسكار إدي ريدمين ويحكي قصة ليلي إلب وهي شخصية رائدة في مجال التحول الجنسي عاشت في عشرينيات القرن الماضي.

ويقول ريدمين إن ما تعلمه من هذه التجربة أن نوع الجنس أمر مائع كما هو الحال مع الميول الجنسية, وبداخلنا جزء من كل شيء.