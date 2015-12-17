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دراسة: الثوم يجذب المرأة نحو الرجل!

17/12/2015

توصل باحثون في جامعة ستيرلنغ في أستكتلندا وجامعة شارلز في التشيكيإلى أن تناول الرجال للثوم له تأثير خاص على رائحة العرق، مما يزيد من انجذاب النساء إليهم.

واختبر الباحثون تأثير استهلاك الثوم على رائحة العرق عند الرجال، وتوصلوا إلى أن النساء يفضلن رائحة عرق رجال تناولوا جرعة مناسبة من الثوم. والمقصود بذلك ليس رائحة الملابس أو اليدين بعد تناول العشاء في إحدى المطاعم اليونانية أو الشرقية.

الدراسة نشرتها مجلة فوكس الألمانية على موقعها الإلكتروني، وأجريت على 42 رجلا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تناولت الثوم الخام، وأخرى تناولت أدوية تحتوي على نسبة كبيرة من الثوم والأخيرة لم تتناول أي قطعة من الثوم. قام الرجال بوضع ضمادات تحت الإبط لحبس الرائحة لمدة 12 ساعة. بعدها قامت 82 امرأة بتقييم الروائح عبر الشم. وقد تم اعتماد أربعة خصائص أثناء عملية تقييم العرق: الإعجاب و الجاذبية والرجولة والقوة.

والنتيجة أن رائحة العرق بعد تناول الثوم كانت جذابة بشكل واضح. وتشير مجلة فوكس الألمانية إلى أن هذه الرائحة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد تناول كمية مناسبة من الثوم، ما يعادل 12 غراما أو أربع قطع من الثوم.

ويرى الباحثون أن الثوم إضافة إلى الفوائد الصحة التي يتمتع بها فهو يزيد من جاذبية الرجال لدى النساء. فالثوم غني بالأملاح المعدنية، كما أنه يحتوي على مضاد حيوي ومضاد فيروسات ومضاد فطري، بالتالي فإن رائحة رجل صحي يؤثر إيجابا على حاسة شم المرأة. ما يعني أن فرضية التعرف على النساء ستكون بفضل الثوم كبيرة. كما يرجح العلماء أن الثوم يمكن من تقليص رائحة العرق القوية وبذلك تتقلص الميكروبات التي تتسبب برائحة كريهة.

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