توقيف سارق ألماس بقيمة 5 ملايين دولار بنيويورك

ألماس

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على حارس أمن سرق ألماسا بقيمة خمسة ملايين دولار من متجر مجوهرات في نيويورك بعدما ألقى صائغ الأحجار الثمينة في صندوق القمامة بطريق الخطأ.



ووجهت تهمة السرقة إلى ولفريد مارتينيز بعد أن قالت الشرطة إن تسجيلات كاميرات المراقبة رصدت فعلته داخل متجر جيه بيرنباتش في قلب حي الألماس بنيويورك.



وأبلغ الصائغ جوناثان بيرنبوام الشرطة الأسبوع الماضي أنه كان يحتفظ بالألماس داخل ثلاثة صناديق خشبية موضوعة في خزانة غير محكمة الغلق حتى يسهل الوصول إليها ولم يلحظ اختفائها.



وقال روبرت بويس كبير محققي الشرطة في مؤتمر صحفي إن عمالا يجددون المتجر من الداخل ألقوا الصناديق دون أن يعوا أنها تحوي الألماس.