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توقيف سارق ألماس بقيمة 5 ملايين دولار بنيويورك

17/12/2015
ألماس

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على حارس أمن سرق ألماسا بقيمة خمسة ملايين دولار من متجر مجوهرات في نيويورك بعدما ألقى صائغ الأحجار الثمينة في صندوق القمامة بطريق الخطأ.

ووجهت تهمة السرقة إلى ولفريد مارتينيز بعد أن قالت الشرطة إن تسجيلات كاميرات المراقبة رصدت فعلته داخل متجر جيه بيرنباتش في قلب حي الألماس بنيويورك.

 وأبلغ الصائغ جوناثان بيرنبوام الشرطة الأسبوع الماضي أنه كان يحتفظ بالألماس داخل ثلاثة صناديق خشبية موضوعة في خزانة غير محكمة الغلق حتى يسهل الوصول إليها ولم يلحظ اختفائها.

وقال روبرت بويس كبير محققي الشرطة في مؤتمر صحفي إن عمالا يجددون المتجر من الداخل ألقوا الصناديق دون أن يعوا أنها تحوي الألماس.

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