تعرف على الكلمات الأكثر بحثا على "غوغل" في 2015

قال محرك البحث العملاق على الانترنت "غوغل" إن "باريس" كانت الأكثر بحثا خلال العام 2015.

وتصدرت العاصمة الفرنسية "باريس" عمليات البحث في غوغل خلال عام 2015، حيث تمت أكثر من 897 مليون عملية بحث من جميع أنحاء العالم تتعلق بالهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر/ تشرين ثان.

وقال غوغل إن سكان باريس بدؤوا يبحثون عن معلومات على الإنترنت بعد أقل من دقيقتين على بدء الهجمات.

وأظهر التجميع السنوي الـ15 لبيانات البحث على غوغل موضوعات أخرى احتلت الصدارة ومن بينها "الاتفاق النووي الإيراني" بأكثر من 20 مليون عملية بحث على الصعيد العالمي، و"أزمة الديون اليونانية" بـ 35 مليون عملية بحث و"فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) بأكثر من 42 مليون عملية بحث، والمدة القياسية لحكم الملكة اإيزابيث الثانية ملكة بريطانيا بأكثر من 100 مليون عملية بحث.

وفي عام اتسم بالكوارث والمآسي، قال غوغل إن "الأسئلة التي طرحناها كشفت من نحن".

ومن بين أكثر الأسئلة التي تم البحث عنها هذا العام في جميع أنحاء العالم "كيف يمكنني مساعدة نيبال؟" بعد وقوع زلزال هناك بقوة 8.1 درجة على مقياس ريختر في 25 أبريل/ نيسان "كيف يمكنني مساعدة اللاجئين؟" خلال التدفق الهائل على أوربا خلال سبتمبر/ أيلول، و"كيف يمكن للعالم أن يجد السلام؟".

ومع ذلك، لم يتركز البحث على الأخبار السيئة فحسب، فقد سجل غوغل أكثر من 453 مليون عملية بحث عن مغنية البوب البريطانية "أديل"، كان معظمها خلال الدعاية المحيطة بطرح ألبومها الجديد 25، في 20 نوفمبر/ تشرين ثان، وهو ما جعلها الفنانة الموسيقية الأكثر استحواذا على عمليات البحث عنها عالميا.