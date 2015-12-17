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تشيلسي يعلن رسمياً عن إقالة مدربه مورينيو

17/12/2015

جوزيه مورينو، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي – د ب ا

أقال نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم رغم فوزه مع الفريق بلقبي الدوري الانجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا.

وقال النادي الإنجليزي في بيان له: "نادي تشلسي وجوزيه مورينيو قرراً اليوم الافتراق بالتراضي"، مضيفاً: "كل من في تشلسي يشكر جوزيه على مساهمته الهائلة منذ عودته إلى النادي كمدرب في صيف 2013".

وتابع: "إن الألقاب الثلاثة التي حصل عليها في الدوري، إضافة إلى لقب في الكأس وآخر في درع المجتمع وثلاثة في كأس الرابطة خلال المرحلتين اللتين اشرف فيهما على الفريق، تجعله المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي الذي يمتد لـ110 أعوام".

وكان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً مطولاً أمس الأربعاء لبحث مصير المدرب البرتغالي بعد أن مني تشلسي بخسارته التاسعة هذا الموسم في 16 مباراة، آخرها أمام ليستر سيتي المتصدر 1-2 وقبلها على أرضه أمام بورنموث الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة صفر-1.

ويحتل الفريق اللندني المركز السادس عشر حالياً متقدما بفارق نقطة واحدة عن أول فريق مهدد بالسقوط إلى الدرجة الأولى.

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