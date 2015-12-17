بوتين: النفط هو القضية الأساسية في العراق وسوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القضية الرئيسية في العراق وسوريا هي تجارة النفط، أما من أسماهم المسلحون الإسلاميون فهو عامل ثانوي، على حد تعبيره.

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي له، أن روسيا لن تسمح لأي قوة أن تقرر من سيحكم سوريا، مشيرا إلى أنهم يساندون المبادرة الأمريكية لإعداد قرار من مجلس الأمن بشأن سوريا.

وأكد بوتين أنه لا يوجد سبيل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال تبني حل سياسي، قائلا إن الشعب السوري وحده هو من يحدد مستقبل الرئيس بشار الأسد.

وأشار إلى أنه لا يرى آفاقا لتطبيع العلاقات مع تركيا في ظل القيادة الحالية، معتبرا إسقاط تركيا للطائرة الروسية التي اخترقت أجوائها يندرج تحت الأعمال العدائية.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الروسي قوله "إن روسيا سترفع كل القيود على الرحلات إلى مصر بمجرد تطبيق إجراءات موثوق بها لمحاربة الإرهاب"

وأضاف أنه بمجرد تحديد الآليات التي ستضمن بشكل موثوق به سلامة المواطنين الروس سيتم رفع القيود.

وأوضح الرئيس الروسي أنه ليس هنا مصلحة لروسيا في استمرار النزاع في أوكرانيا ولابد من تنفيذ اتفاق مينسك، على حد قوله.