البث الحي
منوعات

بوتين: النفط هو القضية الأساسية في العراق وسوريا

17/12/2015

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القضية الرئيسية في العراق وسوريا هي تجارة النفط، أما من أسماهم المسلحون الإسلاميون فهو عامل ثانوي، على حد تعبيره.

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي له، أن روسيا لن تسمح لأي قوة أن تقرر من سيحكم سوريا، مشيرا إلى أنهم يساندون المبادرة الأمريكية لإعداد قرار من مجلس الأمن بشأن سوريا.

وأكد بوتين أنه لا يوجد سبيل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال تبني حل سياسي، قائلا إن  الشعب السوري وحده هو من يحدد مستقبل الرئيس بشار الأسد.

 وأشار إلى أنه لا يرى آفاقا لتطبيع العلاقات مع تركيا في ظل القيادة الحالية، معتبرا إسقاط تركيا للطائرة الروسية التي اخترقت أجوائها يندرج تحت الأعمال العدائية.

 

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الروسي قوله "إن روسيا سترفع كل القيود على الرحلات إلى مصر بمجرد تطبيق إجراءات موثوق بها لمحاربة الإرهاب"

 

وأضاف أنه بمجرد تحديد الآليات التي ستضمن بشكل موثوق به سلامة المواطنين الروس سيتم رفع القيود.

 

 وأوضح الرئيس الروسي أنه ليس هنا مصلحة لروسيا في استمرار النزاع في أوكرانيا ولابد من تنفيذ اتفاق مينسك، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)