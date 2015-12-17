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بريطانيا: روسيا تساعد تنظيم الدولة بقصف المعارضة

17/12/2015

اتهمت بريطانيا روسيا بأن أغلب ضرباتها الجوية التي تنفذها في سوريا تستهدف قوات المعارضة المعتدلة المناهضة للنظام السوري، وهو ما يساعد تنظيم الدولة الذي تقول روسيا إن ضرباتها موجهة ضد عناصره.

ونقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية عن وزير الخارجية فيليب هاموند، في خطاب له أمام مجلس العموم البريطاني، قوله "إن الدعم الجوي الروسي المؤيد للنظام السوري سمح في الحقيقة لمسلحي داعش (تنظيم الدولة) خلال الأسبوعين الماضيين بتحصيل الاستفادة على الأرض".

وأضاف هاموند "من غير المقبول أن يساهم التحرك الروسي في إضعاف المعارضة السورية، وبالتالي منح الأفضلية لقوات تنظيم الدولة الذين يزعم الروس أن تحركهم موجه ضدهم"،  معربا عن اعتقاده بأن 75% من الضربات الجوية الروسية تستهدف "الأشخاص الذين يعتقد أنهم بحاجة ليكونوا جزءا من الحل للازمة في سوريا."

وأكد هاموند مجددا أن غالبية الضربات الجوية الروسية لا تزال تواصل استهداف قوات المعارضة السورية، مشيرا إلى أنه في الأسبوعين الأخيرين هاجم الروس قوات المعارضة بين مدينتي حمص وحلب وفي أقصى الشمال السوري.

ونوه وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده بالتعاون مع شركائها في التحالف الدولي والولايات المتحدة سيواصلون حث الجانب الروسي في كل مناسبة على تركيز ضرباته وصواريخه ضد مقاتلي تنظيم الدولة وحده.

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