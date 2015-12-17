بريطانيا: الانتماء للإخوان يعد مؤشرا محتملا على التطرف

قال تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاط جماعة الاخوان المسلمين إن عضوية الجمعة أو الانتماء إليها بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل/نيسان 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني.

ولكن التقرير خلص أيضا إلى انه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية ولا ينبغي حظرها.

وقال رئيس الحكومة كاميرون، إنها خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جدا بالتشدد الذي يقود إلى العنف.

وأضاف كاميرون أن حكومته ستكثف من مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين.

وأوضح أن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه "بالتطرف العنيف" مضيفا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة.

وأكد كاميرون على أن الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا، كما أن بريطانيا ستمتنع عن اصدار تأشيرات السفر لأعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة.