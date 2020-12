بالصور: مسلمة محجبة تحمل لافتة للتعريف بالإسلام وسط نيويورك

سماح تدعو المارة للتعريف بالإسلام وسط نيويورك

(إسألني عن الإسلام) تجربة جديدة للتعريف بالإسلام واستقبال أسئلة المارة حوله في قلب نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بطلتها مخرجة الأفلام الأردنية سماح صافي حيث حملت لافتة كتب عليها "Ask Me About Islam" ووقفت بها أمس في أشهر ميادين العالم "التايمز سكوير" بنيويورك.

تقول سماح أن ما دفعها لهذه المبادرة هو ما يشاهده الشعب الأمريكي يومياً على شاشات قنواتهم الإخبارية، ما جعل ظاهرة الإسلاموفوبيا في أمريكا في قمة أوجها، وأوضحت أن العديد من المسلمين تعرضوا للأذى بعد أحداث باريس و كاليفورنيا، حيث تعرضت محجبات للضرب أو لمحاولة قتل من بعض المتطرفين، بالإضافة إلى كلمات الكراهية والعديد من أشكال التمييز ضد المسلمين.

حملت سماح اللافتة وسط التايمز سكوير ووقفت مبتسمة للمارة، إلا أنها لم تُخف أنها شعرت ببعض الخوف كونها فتاة ومحجبة، فمن الممكن أن يعتدي عليها أي متطرف خصوصاً مع انتشار مؤيدي المرشح الرئاسي العنصري الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وصفها.

"اسألني عن الإسلام" .. اقتربوا مني كمسلمة محجبة ولا تخشوني فأنا لا أخشاكم، اسألوني لأخبركم بالحقيقة التي تعاكس كل ما سمعتموه عن إسلامنا الجميل، تقول سماح للمارة.

وتضيف: اقترب مني العديد وسألوني بلطف لأجيبهم بكل رحابة صدر، وبعضهم اقترب مني فقط ليشكرني ويخبرني بألا أهتم لما أسمعه في الإعلام وبأنهم يعلمون أنه كذب، بعضهم اقترب ليلتقط الصور معي ويساعد في نشر قضيتنا.

إلا أن إمرأة كبيرة في السن اقتربت منها وأصدرت أصوات وقامت بيدها بحركات على أنها تشعر (بالقرف) منها، بحسب وصفها، وفي المقابل اقتربت منها أيضاً فتاة عشرينية لتقول لها: أنتي جميلة وحجابك جميل.

وأوضحت أن بعض الصحفيين قاموا بتغطية ما فعلته، بينهم صحفي في جريدة نيويورك بوست التي كانت قد نشرت صورة غلاف مسيئة للمسلمين سابقاً.

واختتمت سماح حديثها قائلة: خطوة بسيطة لن تغير الكثير في هذا العالم المجنون، لكنها ستغير ولو شيء بسيط، المهم سيحصل التغيير إن تعاوننا جميعاً على إحداث ذلك، داعية كل من يعيش في دولة غربية أن يحمل مثل هذه اللافتة ويقترب من الناس أكثر.

وسماح صافي، كاتبة سيناريو وصانعة أفلام أردنية، مقيمة بالولايات المتحدة ، عملت على العديد من الحملات التلفزيونية التوعوية والفيديو كليبات والأفلام القصيرة والبرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى المسلسل الأمريكي “Inspiration” الذي يخاطب الغرب، والذي لاقى أصداءَ كبيرة وتم ترجمته إلى أكثر من 8 لغات، ويتحدث عن مصدر الإلهام النبي محمد عليه الصلاة والسلام.