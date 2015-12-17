المتحدث باسم الإخوان: على بريطانيا مراجعة موقفها

شعار جماعة الإخوان المسلمين

قال محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إن إتهام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون جماعة الإخوان بالتطرف أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة على حد وصفه .



و أضاف منتصر في بيان له على صفحة الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن الجماعة بتاريخها العريض تمثل ركيزة اجتماعية وفكرية ونضالية، ولا يمكن وصمها بالتطرف، فالتطرف سمة الحكومات التي ترفض خيارات الشّعوب."



و قال منتصر متحدثا عن ضغوط من الدول الداعمة للانقلاب على بريطانيا " إن موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري "المجرم" في مصر، وعلاقة تلك الأنظمة بلندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان " كما جاء على لسانه .



وأضاف منتصر مستنكرا التقريرأنه إذا كانت بريطانيا ترى أن المظاهرات السلمية، والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرفا فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خلل وعليها أن تعالجه."



و أعرب المتحدث باسم الجماعة في ختام البيان عن أسفها لما وصفته بانزلاق الحكومة البريطانية بمؤسساتها العريقة في شرك نصبه "سفاح مجرم" على حد قوله .

و علق على زيارة "السيسي" لبريطانيا مؤخرا بالقول إن بريطانيا ترحب بمن سفك الدماء وقتل الآلاف على مرأى ومسمع من العالم أجمع في جريمة لم تتكرر كثيرا في التاريخ، وأضاف أن جماعة الاخوان المسلمين وبكل ما قدمته من تضحيات من أجل الوصول الى مجتمعات حضارية اكثر تقدما واكثر عدالة واكثر حرية, تتهم باتهامات باطلة خاوية من أي دلائل حقيقية" كما جاء بالبيان .

وقال تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاط جماعة الاخوان المسلمين إن عضوية الجمعة أو الانتماء إليها بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.

ولكن التقرير خلص أيضا إلى انه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية ولا ينبغي حظرها.