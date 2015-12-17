القوات التركية تقتل 23 مقاتلا كرديا في جنوب شرق البلاد

قتلت قوات الأمن التركية 23 من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عمليات استمرت يومين في بلدتي سيلوبي والجزيرة في جنوب شرق البلاد بعد انتقال الصراع مع الحزب الكردي إلى المدن واشتداد حدته.

كانت حملة التمرد التي يخوضها حزب العمال الكردستاني منذ نحو ثلاثة عقود قد تركزت في الماضي في المناطق الريفية. وتجددت الحملة في يوليو تموز بعد انهيار وقف لاطلاق النار استمر عامين الأمر الذي عصف بعملية السلام ودفع بجنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية من جديد إلى دائرة صراع مفتوح.

كان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو قد تعهد بشن "حملة شاملة" حتي يتم "تطهير" المنطقة من حزب العمال الكردستاني وقال إن من المحتمل بناء مراكز شرطة جديدة في إطار الوجود الأمني الدائم في المناطق التي وصفها بالـ "مضطربة".

وتخضع البلدتان -الواقعتان على مقربة من الحدود العراقية والسورية في إقليم شرناق بجنوب شرق تركيا- لحظر التجول منذ ليل الاثنين تزامنا مع عمليات تنفذها القوات التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة قالت وسائل إعلام إن 10 آلاف من رجال الشرطة والجيش يشاركون فيها.

وقال شهود (الخميس) إن شوارع البلدتين كانت خالية والمتاجر مغلقة وذكر مكتب حاكم شرناق أن قوات الأمن واصلت تفكيك الحواجز وردم الخنادق وإزالة المتفجرات التي زرعها المقاتلون الأكراد.

وتعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الثلاثاء بمنع حزب العمال الكردستاني من "مد نيران" الصراع في سوريا والعراق إلى تركيا وذلك بفرض السيطرة على بلدات بعينها كما فعل الجيش في مناطق جبلية حيث كان المقاتلون ينشطون من قبل.