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القرة داغي يحث المسلمين على دعم المجاهدين بفلسطين

17/12/2015

حث الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، المسلمين على التحرك السريع

للوقوف بجانب "المجاهدين والمجاهدات في القدس والضفة وغزة".

جاء ذلك خلال كلمة بثها مؤتمر مؤتمـر القدس العلمـي التاسـع  في غزة (الخميس) والذي تنظمه مؤسسة القدس الدولية بعنوان "الواقع الثقافي والاجتماعي في القدس" تحت شعار "فلنتحد من أجل القدس والأقصى والمقدسات".

من جهته قال أحمد أبو حلبية، رئيس مؤسسة القدس الدولية فرع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال اعتداءاته إلـى طمـس الهويـة الإسلاميـة للقدس، وتابع: " نـؤكـد أنـنـا بـالـمرصاد لمخططات الاحـتـلال الإسرائيلي في الـقـدس والأقصى".

وأضاف أن المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات وجرائم صـهـيـونـيـة خـطـيـرة بالاقتحامات اليوميـة المتكررة، كما أن الاحتلال يعتدي على المقابر الإسلامية ويـصـادر مـئـات الـدونـمـات فـي مدينة القدس.

وأشار "أبو حلبية" إلى أن الاحتلال يهدف إلـى فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى لتهويده، وأكد قائلا: "حريصون علـى دعـم الشباب والشابات فـي انـتـفـاضـتـهـم ضـد الاحـتـلال الإسرائيلي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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