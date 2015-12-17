الخارجية الأمريكية: استئناف رحلات الطيران مع كوبا

الرئيس الأمريكي ونظيره الكوبي في البيت الأبيض

قالت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وكوبا اتفقتا على استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة بين البلدين، جاء الاتفاق في الذكرى السنوية الأولى لقرار خصمي الحرب الباردة السابقين تطبيع العلاقات بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنه من المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في دعم السفر بين البلدين حتى مع استمرار حظر الرحلات المرتبطة بالأنشطة السياحية.

ويمهد الاتفاق -الذي جاء تتويجا لمفاوضات استمرت عدة أشهر- الطريق أمام شركات الطيران الأمريكية لبيع تذاكر لرحلات إلى كوبا بشكل مباشر على مواقعها الإلكترونية وأمام نمو قطاع السياحة والأعمال في الجزيرة ذات الحكم الشيوعي.

وجرى تعليق الرحلات التجارية المنتظمة بين البلدين قبل عقود نتيجة العداء بينهما اثناء الحرب الباردة وإن كانت هذه الفترة شهدت تسييرا لرحلات للطيران العارض بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان إن الاتفاق "سيواصل السماح بأنشطة الطيران العارض مع تسيير رحلات جوية منتظمة وهو ما سيؤدي إلى… زيادة خيارات المسافرين وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين."

وخفف الرئيس الأمريكي باراك أوباما قيود السفر إلى كوبا في وقت سابق هذا العام، وأدى ذلك إلى طفرة في عدد المواطنين الأمريكيين الزائرين لكوبا والذي زاد 71 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام.