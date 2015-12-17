التدخين السلبي يهدد النساء بالعقم

التدخين يرتبط بإصابة المرأة بالعقم بنسبة 18% ـ أرشيف

حذّرت دراسة أمريكية حديثة، السيدات من التدخين السلبي الذي يزيد خطر إصابتهن بالعقم وانقطاع الطمث مبكرًا.

وأوضح الباحثون من معهد روزويل بارك الأمريكي للسرطان، في دراستهم التي نشروا تفاصيلها أمس الأربعاء، في دورية "مكافحة التبغ"، أن دراسات سابقة ربطت بين تعاطي التبغ وإصابة النساء بالعقم وانقطاع الطمث؛ لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان التدخين السلبي يجلب نفس المخاطر.

وللتأكد من ذلك، تابع الباحثون 93 ألف و676 من السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 إلى 79 عاما، في الفترة ما بين 1993 إلى 1998.

ووجد الباحثون أن التدخين يرتبط بزيادة خطر إصابة المدخنات بالعقم بنسبة 18%، كما أنه يسبب انقطاع الطمث المبكر لديهن بنسبة 45%، بحيث ينقطع الطمث عند سن 50 عامًا بدلا من 51.

كما وجد الباحثون أن السيدات اللاتي لم يدخنّ قط، وتعرضن إلى التدخين السلبي زادت لديهن نسب الإصابة بالعقم بنسبة 14%، وكن أكثر عرضة لانقطاع الطمث المبكر بنسبة 26%.

وأثبتت النتائج أيضا أن السيدات اللاتي كن يدخن ما لا يقل عن 25 سيجارة يوميًا، انقطع لديهن الطمث مبكرًا بنحو 18 شهرًا عن زميلاتهن اللاتي لم يدخن قط.

وأشار الباحثون إلى أن انقطاع الطمث المبكر يرتبط على الأرجح بزيادة أعداد ومخاطر الإصابة بأمراض ما بعد انقطاع الطمث، ومنها هشاشة العظام وأمراض القلب والسكري والبدانة والزهايمر وغيرها.

وكانت دراسات سابقة أثبتت أن تدخين النساء أثناء الحمل، يجعلهن أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من مشاكل صحية، أبرزها انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، والعيوب الخلقية، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، وهي أسباب رئيسية تزيد معدلات وفيات الرضع، بالإضافة إلى انخفاض اللياقة البندية على المدى الطويل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها، إن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويا، بينهم أكثر من 5 ملايين مدخنون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي، لأنه يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح التقرير أنه ما لم يُتخذ إجراء في هذا الصدد، يمكن للتبغ أن يقتل عدداً كبيراً يصل إلى 8 ملايين شخص سنويا، يعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.