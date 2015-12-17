"التجاري الدولي"يبيع "سي آي كابيتال" لساويرس بمليار جنيه

نجيب ساويرس

قال مصدر مصرفي إن البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في مصر اليوم الخميس وافق في اجتماع مجلس الإدارة اليوم على العرض المقدم من أوراسكوم للاتصالات والإعلام التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس للاستحواذ على 100 بالمئة من أسهم "سي آي كابيتال" المملوكة للبنك مقابل نحو مليار جنيه (127.7 مليون دولار).



وأضاف المصدر الذي تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد أنه تم قبول العرض وبدء عمليات الفحص النافي للجهالة."



وأوراسكوم للاتصالات والإعلام إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال ساويرس ولها نشاط في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان.



ويعني نجاح ساويرس في الاستحواذ على سي.آي كابيتال إنها ستكون ثاني صفقة استحواذ يقوم بها رجل الأعمال على مؤسسة مالية كبيرة في مصر بعد استحواذه على "بلتون" المالية بنحو 650 مليون جنيه في نوفمبر .



وكان ساويرس قد حاول أكثر من مرة الاستحواذ على أسهم المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة الماضية ولكن دون جدوى.