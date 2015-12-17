البث الحي
منوعات

"التجاري الدولي"يبيع "سي آي كابيتال" لساويرس بمليار جنيه

17/12/2015
نجيب ساويرس

قال مصدر مصرفي إن البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في مصر اليوم الخميس وافق في اجتماع مجلس الإدارة اليوم على العرض المقدم من أوراسكوم للاتصالات والإعلام التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس للاستحواذ على 100 بالمئة من أسهم "سي آي كابيتال" المملوكة للبنك مقابل نحو مليار جنيه (127.7 مليون دولار).
 

وأضاف المصدر الذي تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد أنه تم قبول العرض وبدء عمليات الفحص النافي للجهالة."

وأوراسكوم للاتصالات والإعلام إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال ساويرس ولها نشاط في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان.

 ويعني نجاح ساويرس في الاستحواذ على سي.آي كابيتال إنها ستكون ثاني صفقة استحواذ يقوم بها رجل الأعمال على مؤسسة مالية كبيرة في مصر بعد استحواذه على "بلتون" المالية بنحو 650 مليون جنيه في نوفمبر .

وكان ساويرس قد حاول أكثر من مرة الاستحواذ على أسهم المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة الماضية ولكن دون جدوى.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)