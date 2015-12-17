الأطراف الليبية توقع اتفاقا للسلام في الصخيرات

المبعوث الأممي لليبيا – مارتن كوبلر

وقعت الأطراف الليبية (الخميس) الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، وأعلنت موافقتها على شكل الاتفاق السياسي المعلن من قبل الأمم المتحدة.

وأكد مارتن كوبلر المبعوث الأممي الى ليبيا أن كل النخب شاركت في صياغة الاتفاق السياسي دون إستثناء. واضاف كوبلر أنه من الأولويات معالجة الوضع الأمني، وإقامة حوار يرضي الجميع، إضافة إلى إنهاء الأزمة في بنغازي.

وتم التوقيع النهائي بين الاطراف الليبية في لقاء تستضيفه المملكة الغربية برعاية الامم المتحدة وحضور وزراء خارجية دول ايطاليا ، وقطر ، وتركيا ، إسبانيا ، وتونس ، اضافة لصلاح مزوار وزير الخارجية المغربي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.

وقال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي في كلمة إن الليبيين قدموا مثالا على الروح الوطنية خلال جولات التفاوض وأكد أن الاتفاق السياسي في الصخيرات تضمن تضحيات وتنازلات متبادلة.