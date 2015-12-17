استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الفتى الشهيد (فلسطين اليوم)

استشهد طفل فلسطيني (الخميس) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن ضد جنود على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وقام جنود الاحتلال بإطلاق أكثر من 20 رصاصة على الفتى (15 عاماً) على الحاجز وأصابوه بجراح خطيرة وتركوه ينزف على الأرض، وأفاد شهود عيان أن الفتى لم يحمل أي سكين , وان قوات الاحتلال تعمدت إعدامه بدم بارد.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت سيارات الإسعاف من الوصول لحاجز حوارة لإنقاذ الطفل, وترك ينزف حتى استشهد، ولم يستدل بعد على اسم الفتى الشهيد.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز أمام حركة المركبات مما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بينما منعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المصاب وإنقاذه.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه تم إحباط عملية طعن من قبل فتى فلسطيني على حاجز حوارة، مما دفع الجنود للتعامل معه وأطلقوا عليه النار وأصابوه بجراح.