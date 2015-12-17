احتفالات دولة قطر بـ "اليوم الوطني"

أمير دولة قطر – الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

نهاية هذا الأسبوع في دولة قطر ليست كنهايات الأسابيع العادية ، فهي تتزامن مع حلول "اليوم الوطني" لهذه الدولة الفتبة المزدهرة في منطقة الخليج العربي وهو ذكرى توحيد قطر في عام 1868.

وتحتفل دولة قطر في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام بـ "اليوم الوطني" وذلك إحياءً لذكرى المؤسس للدولة المغفور له الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913)، والذي أصبحت قطر في ظل قيادته كياناً عضوياً واحداً متماسكاً وبلداً موحداً مستقلا.

وبنهاية أسبوع حافل بأنشطة عديدة في إطار الاحتفالات بـ "اليوم الوطني" للدولة تستعيد احتفالات هذا العام في قطر الموروث الثقافي للبلاد وتركز على وجه الخصوص على الصيد بالصقور والحرف.

قطري يدعى جمال اليافعي: "هي مناسبة مهمة بالنسبة للمجتمع القطري. وهي تعكس طبعاً ذكرى المؤسس اللي ساهم طبعا في استقرار المنطقة أو في دولة قطر في ظل صراعات إقليمية في ذيك الفترة. فهذا طبعا يعني فكرة طيبة إن الواحد يحتفل بهذه المناسبة ويعزز الانتماء والولاء والتكاتف للدولة وللشعب."

والمكان الدائم للاحتفالات هو منطقة تسمى "درب الساعي" التي تشهد أنشطة تقليدية عديدة على مدى أسبوع ، حيث نُصبت مخيمات تقليدية تحاكي مخيمات البدو لتعطي الزوار نظرة على ماضي أسلافهم.

وقال القطري عبدالرحمن العذبة عن تلك الاحتفالات: "فرصة للتراث الماضي والحاضر. والتكاتف في نفس الوقت. التكاتف بين الشعب كبيرهم وصغيرهم."

وأوضح زائر لمنطقة الاحتفالات يدعى محمد الدوسري أنها فرصة لتعليم الأجيال الأصغر من القطريين، وأضاف الدوسري "بالنسبة لهني أهل البلد. عندنا فرحة لم توصف، ونفتخر بذا اليوم ونسعد به. ومع ذلك إحياء التراث القديم. التراث القديم بينسوه الأجيال دي ها الحين عادوا عليهم."

وأردف الدوسري أن التطور السريع للمدن في قطر معناه أن الشباب لم تسنح لهم فرصة لمعايشة أسلوب المعيشة التقليدي الذي كان يحياه آباؤهم وأجدادهم، ولو ان الأجيال لو خليناهم ما عادوا الفكرة دي عليهم وعلموهم إياها. يمكن يروح ما يعرفونه. لكن الحمد لله رب العالمين ده الحين يتعلمون. الغنم موجودة..والخيل موجودة..والهجن موجودة. هادي وشو من؟ من الأصالة…الأصالة العربية. فيعيدونها عليهم. يعلمونهم إياها."

وكانت قطر تحتفل باليوم الوطني في الثالث من ديسمبر كانون الأول. لكنه في عام 2007 صدر مرسوم أميري لتغيير موعد الاحتفال الى يوم 18 ديسمبر كانون الأول ، وجاء تغيير يوم الاحتفال ليظهر وحدة الهوية الوطنية للدولة باحتفالات تتزايد أكثر وأكثر كل عام.