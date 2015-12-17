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إطلاق اسم مدينة "تدمر" على كوكب فضائي

17/12/2015

أطلق الاتحاد الدولي للفلك اسم المدينة السورية "تدمر" على الكوكب الذي يدور حول نجم "Errai" المعروف بنجم الراعي، بعد فوزها بعدة أسماء شهيرة اعتمادا على التصويت. وفاز اسم مدينة تدمر بغالبية ساحقة من الأصوات فاقت 600 ألف صوت من بين نحو مليون ونصف المليون مصوت من 182 بلدا وإقليما في العالم.

وسيتم اطلاق اسم "تدمر" على الكوكب باللفظ العربي، وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها سكان العالم من اختيار أسماء الكواكب والنجوم.

وأعلن الاتحاد الدولي للفلك عن فوز مدينة تدمر بإطلاق اسمها على الكوكب من ضمن الأسماء الفائزة التي تعود لـ 14 نجما و31 كوكبا.

وبلغ عدد الأسماء المرشحة ضمن المشروع الذي أطلقه الاتحاد لاختيار تسميات مناسبة للمنظومات النجمية والكوكبية الخارجية 274 اسما من 45 بلدا عام 2014، شملت أسماء علماء ومدن قديمة وشخصيات أسطورية وخيالية وأسماء مشاهير. 

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