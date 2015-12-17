إحالة 52 إخوانياً للمحكمة العسكرية بتهمة قتل ضابط

قالت مصار من هيئة الدفاع عن المعتقلين في مصر إن النيابة العسكرية بشرق القاهرة أحالت 52 من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية على خلفية اتهامهم في قضية مقتل ضابط الشرطة بقسم المطرية وائل طاحون.

وأضافت المصادر أن من بين المحالين الدكتور محمود غزلان والدكتور عبد الرحمن البر والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور محمد سعد عليوة.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين توجهت صباح اليوم لحضور نظر تجديد حبسهم في القضية فأخبرتهم النيابة العسكرية بأنه صدر قرار بإحالتهم الى المحكمة العسكرية.

وكان القائم بأعمال النائب العام قد أحال قيادات وأعضاء الإخوان في القضية إلى النيابة العسكرية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تحقيق استمر ما يقرب من 3 أشهر تم إحالتهم الى المحكمة العسكرية.