أوباما: سنستهدف "الإرهابيين" أينما كانوا

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستستهدف "الإرهابيين" أينما كانوا وأينما خططوا، مشيرا إلى أن قواته استهدفت قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وسيلاحقهونهم في أي مكان آخر.

وأضاف أوباما خلال كلمته في المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب أن ما يهمهم هو توفير الأمن للأمريكيين داخل أمريكا وخارجها، وتأمين سفرهم خلال عطلة عيد الميلاد القادمة، وأكد على حرص واشنطن على حماية الأمريكيين في الخارج بما في ذلك القواعد العسكرية في الخارج.

وأضاف أن أمريكا تقوم الآن بالتحقق من كل تهديد ومراجعة وضعها الأمني، مشيرا إلى أنه منذ أحداث 11 سبتمبر تم اتخاذ احتياطيات أمنية على الحدود والمطارات والموانئ، مشيرا إلى أن المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب أحبط العديد من العمليات الإرهابية مؤخرا.

وأشار أوباما إلى أن أمريكا ستعمل على منع الإرهابيين من الوصول إلى الولايات المتحدة، وأن هناك تعاونا مع الشركاء الأوربيين في مجال تتبع الإرهابيين والحيلولة دون وصولهم إلى الولايات المتحدة.