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أردوغان: مواقفنا تخدم مصالحنا ولن نركع لأحد

17/12/2015

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتخذ مواقفها  بما يخدم مصالحها .

وأضاف أردوغان في كلمة له أثناء افتتاح مشاريع سكك حديدية جديدة بمدينة قونيـا  " إننا صامدون و لن نركع لأحد " في اشارة الى الموقف مع روسيا .

وعن الحرب على تنظيم الدولة بسوريا قال أردوغان " سوف نستمر في حربنا ضد الإرهاب و لن نتساهل مع أعداء الوطن ".

وأردف قائلا "إننا وصلنا إلى سدة الحكم بالديمقراطية وانتخابات شفافة و شعبنا هو السند الوحيد لنا " .

وتابع متحدثا عن تاريخ تركيا مع الانقلابات العسكرية "إن علينا تقييم مسيرتنا منذ عام 1970 و نعمل على تعزيز التشريعات و القوانين لبناء دولة حديثة " في إشارة منه إلى الانقلابات العسكرية التي حدثت من وقتها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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