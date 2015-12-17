أردوغان: مواقفنا تخدم مصالحنا ولن نركع لأحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتخذ مواقفها بما يخدم مصالحها .

وأضاف أردوغان في كلمة له أثناء افتتاح مشاريع سكك حديدية جديدة بمدينة قونيـا " إننا صامدون و لن نركع لأحد " في اشارة الى الموقف مع روسيا .



وعن الحرب على تنظيم الدولة بسوريا قال أردوغان " سوف نستمر في حربنا ضد الإرهاب و لن نتساهل مع أعداء الوطن ".

وأردف قائلا "إننا وصلنا إلى سدة الحكم بالديمقراطية وانتخابات شفافة و شعبنا هو السند الوحيد لنا " .



وتابع متحدثا عن تاريخ تركيا مع الانقلابات العسكرية "إن علينا تقييم مسيرتنا منذ عام 1970 و نعمل على تعزيز التشريعات و القوانين لبناء دولة حديثة " في إشارة منه إلى الانقلابات العسكرية التي حدثت من وقتها .