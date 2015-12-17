آخر أيام العام، دعوة "لمهرجان البوسة" في جامعة القاهرة

دعوة لإقامة "مهرجان للبوسة" بجامعة القاهرة

أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" في مصر دعوة لإقامة "مهرجان البوسة" بجامعة القاهرة بـ"ساحة كلية التجارة" يوم الخميس 31 ديسمبر وحددوا الساعة الثالثة عصرا موعدا لبدء الفعاليات.

وأشار مطلقوا الدعوة التي تعد غريبة من نوعها على المجتمع المصري ، إلى دعوة "كل اتنين مرتبطين أو مخطوبين عشان يعبروا عن حبهم لبعض سواء من خلال هدية أو أقل حاجة ممكن تتعمل للإنسان اللى بنحبه وهى البوسة على خده، محدش هيقدر يمنعنا، إحنا هنرفع شعار "انهي 2015 ببوسة لأغلى حد عندك حتى لو من بعيد هننهى السنة ببوسة لبعض وتعبير عن الحب لأقرب وأعز الناس علينا" .

وقد لاقت الدعوة هجوما حادا من قبل بعض مستخدمى موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتم تدشين هاشتاج ، يحمل اسم "جامعة القاهرة" وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً فى التريند المصرى فى المرتبة الثالثة. وتباينت التعليقات على الهاشتاج ما بين مرحب بالفكرة ومعارض لها، فغرد أحد المدونين غاضبا "ايفنت مهرجان البوس فى ساحة تجارة القاهره وصمة عار علينا حتى لو كان افتكاسة إحنا عدينا القاع بمراحل"، وأيده قارئ آخر قائلا "مصدوم من المتخلفين اللى عملوا فكرة ايفنت البوس يعنى أنت ترضى اختك تتباس عادى دى قمة القرف"، وكتب آخر "قمة قلة الأدب والانحطاط بجد البوس بقى حرية وديمقراطية الله فين القيم والأخلاق".

أما في الجانب الآخر فقد أخذت الدعوة على سبيل المزاح والسخرية، ليقتبس أحد الرواد لمواقع التواصل كلمة الفنان أحمد مكى فى فيلم طير أنت "طالما أن بابليك ومفيش فيلينج يبقى سو وات"، وكتب أحد المدونين كلنا هنروح الجامعة فى اليوم ده ونشغل أغنية هاتى بوسة يابت".