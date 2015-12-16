هاموند: لا مكان للأسد في حل الأزمة السورية

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنـه لا مكان للأسـد فـي الـحـل طـويـل الأمـد للأزمة السورية، مشيرا إلى أنه لابد من وضع حد سريع لسيطرة تنظيم الدولة على الأراضي في سوريا والعراق .

وأضاف هاموند خلال جلسة استماع في مجلس العموم البريطاني عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن, أن الضربات الروسية لاتزال تستهدف قوى المعارضة السورية , مضيفا " من غير المقبول أن يضعف تحرك روسيا المعارضة السورية وتعطي الأفضلية لتنظيم الدولة ".

وأوضح أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا خلال اجتماع نيويورك يوم الجمعة هو تحد كبير لحل الأزمة بين الفرقاء في سوريا .

وأكد هامون حرص بلادة على عدم سقوط مدنيين نتيجة لعمليات سلاح الجو البريطاني بالعراق .

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن الانقسام الشيعي السني في الشرق الأوسط يضر بالاستقرار السياحي في المنطقة .