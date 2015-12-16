البث الحي
منوعات

هاموند: لا مكان للأسد في حل الأزمة السورية

16/12/2015

قال وزير الخارجية البريطاني  فيليب هاموند إنـه لا مكان للأسـد  فـي الـحـل طـويـل الأمـد للأزمة السورية،  مشيرا إلى أنه لابد من وضع حد سريع لسيطرة تنظيم الدولة على الأراضي في سوريا والعراق .

وأضاف هاموند خلال جلسة استماع في مجلس العموم البريطاني عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن, أن الضربات الروسية لاتزال تستهدف قوى المعارضة السورية , مضيفا " من غير المقبول أن يضعف تحرك روسيا المعارضة السورية  وتعطي الأفضلية  لتنظيم الدولة ".

وأوضح أن  التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا  خلال اجتماع نيويورك يوم الجمعة هو تحد كبير لحل الأزمة بين الفرقاء في سوريا .

وأكد هامون حرص بلادة على عدم سقوط مدنيين  نتيجة لعمليات سلاح الجو البريطاني بالعراق .

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن الانقسام  الشيعي السني في الشرق الأوسط يضر بالاستقرار السياحي في المنطقة .

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)