نسر أصلع يحقق أعلى سعر في مزاد "المرأة الحديدية"

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة – مرجريت تاتشر

حقق تمثال على شكل نسر أصلع أمريكي أعلى سعر لقطعة بمزاد عُقد بصالة كريستيز العالمية من مقتنيات رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر.

كانت" تاتشر" قد تلقت التمثال هدية من الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان وبيع في المزاد بسعر 266 ألفا و500 جنيه إسترليني واشتراه مزايد عبر الإنترنت.

وقالت دار مزادات كريستيز العالمية، إن مزاد مقتنيات "تاتشر" جنى إجمالا أكثر من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني "4.5 مليون دولار".

وكانت قيمة تمثال النسر قد قدرت سابقا بما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه إسترليني، فيما جذب المزاد مشاركين من أكثر من 41 دولة.

وسجلت تاتشر – التي لقبت بالمرأة الحديدية- أطول فترة بقاء بمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا في القرن العشرين. وحققت الحقيبة الحمراء التي كانت تضع بها الأوراق الرسمية ثاني أعلى سعر بالمزاد وبيعت لمُزايد عبر الهاتف مقابل 242 ألفا و500 جنيه إسترليني.

وبيعت بدلة صوفية زرقاء ارتدتها لدى إلقاء خطاب "لا .. لا .. لا" الشهير أمام البرلمان ضد توسيع المركزية في أوروبا قبل 25 عاما مقابل 27 ألفا و500 جنيه إسترليني ، كما لاقت مجوهرات تاتشر اهتماما كبيرا في المزاد ومن بينها قلادة مرصعة بالزمرد والألماس ودبوس صدر على شكل زهرة مرصع بالألماس استخدمته في مناسبات رسمية كثيرة.