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مرشح جمهوري يطالب بوضع الإخوان على قوائم "الإرهاب"

16/12/2015
المرشح الجمهوري المحتمل "بن كارسون" رويترز

تتزايد حملات المتاجرة بكراهية المسلمين و تهميشهم في الانتخابات الأمريكية حيث طالب بن كارسون المرشح الجمهوري المحتمل بوضع جماعة الإخوان المسلمين و منظمات إسلامية أخرى على لائحة "الإرهاب" .

تأتي هذه التصريحات في إطار المزايدة على منافسة الحزب الجمهوري للترشح للرئاسة الأمريكية, و الذين تعقد بينهم مناظرة أخيرة لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية .

و كان بن كارسون قد حدد في نقاط سبعة ما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة لمواجهة "الإرهاب" على حد وصفه ؟ ، تضمنت تحقيقا مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" و تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية .

و هو ما ندد به مجلس  "كير" و قال عن المرشح إنه فاشل و لا يمتلك شعبية حقيقية و يستغل حالة الإسلامو فوبيا للترويج لنفسه على حد وصف المنظمة .

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