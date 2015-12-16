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لافروف:التحالف الإسلامي ضد الارهاب نقطة انطلاق مهمة

16/12/2015

وصف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي مبادرة المملكة  العربية السعودية بتشكيل تحالف اسلامي ضد الإرهاب بأنها نقطة انطلاق مهمة ، وقال إننا ندرس مكان هذه المبادرة في جهود مكافحة الإرهاب".

واعتبر لافروففي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء  مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن مبادرة الرياض قد تشكل نقطة محورية  لعقد مؤتمر أممي مكرس لدور الديانات العالمية في التصدي لهذا الشر على حد قوله .

وتابع قائلا: "إننا مستعدون لبحث ه

وزيرا الخارجية الروسي والبحريني

ذا الموضوع مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ومع جميع الأصدقاء المهتمين بالانتصار على الإرهاب "

بدوره قال وزير الخارجية البحريني إن التحالف الإسلامي الجديد سيركز على المواجهة الشاملة ل ":الإرهابيين" الذين يستهدفون العالم برمته كما أنهم يستهدفون المسلمين بإساءتهم إلى الإسلام.

ووصف آل خليفة إعلان قيام التحالف الإسلامي بأنه خطوة مهمة في سياق محاربة الإرهاب، مؤكدا أن السعودية تقوم دائما بدور مهم لتعزيز الإستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب ".

واشار إلى أن  البحرين التزمت مع حلفائها لتثبيت الأمن والاستقرار في الخليج العربي  وخليج عدن ومحاربة "تنظيم الدولة " في العراق وفي سوريا، مؤكدا أن المنامة ملتزمة بتقديم أي جهد بما في ذلك الجهد العسكري لمحاربة الإرهاب ودعم شرعية في  اليمن

المصدر : الجزيرة مباشر
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