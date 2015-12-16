لأول مرة منذ 4 عقود.. القمر بدراً عشِّية عيد الميلاد

القمر بدراً ليلة عيد الميلاد (the weather channel)

للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 عقود (38 عاماً)، سيكتمل القمر يوم عيد الميلاد المقبل ليصبح بدراً في ظاهرة فلكية نادرة هي الأولى في القرن الواحد والعشرين.

وذكرت قناة "الطقس" الأمريكية (the weather channel)عبر موقعها الإلكتروني أنه منذ العام 1977 (4 عقود) لم نشهد هذه الظّاهرة في يوم عيد الميلاد المجيد، ولن تتكرّر قبل العام 2034.

وقالت إنه في عام 2015 يأتي عيد الميلاد بالسعادة مع اكتمال القمر، ويعرف هذا القمر (البدر) بـ"قمر ديسمبر الكامل" و"قمر الليلة الطويلة" و"قمر الليالي الباردة".

وكل اكتمال للقمر على مدار السنة لديه لقبه الخاص، وعادة يعود تاريخه إلى القبائل الأمريكية الأصلية، وفقا لموقعSpace.com وطبقت هذه الأسماء التقليدية في وقت لاحق.

في هذا العام 2015، يصل القمر في ديسمبر/كانون الأول إلى حجم الذروة (الاكتمال) في يوم عيد الميلاد، في تمام 06:11 EST، وفقا لفريد إسبيناك، خبير الكسوف بمركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، وهو يصادف أول البدر في يوم عيد الميلاد منذ 1977، ولن يتكرر مرة أخرى حتى عام 2034.

ويمكن رؤية القمر بدراً كاملاً عشية عيد الميلاد في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والجميع سوف يرى القمر في ذروته مساء عيد رأس السنة الميلادية.