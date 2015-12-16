كارتر في بغداد لبحث تصعيد المعارك ضد تنظيم الدولة

وزير الدفاع الأمريكي – آشتون كارتر

وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إلى العاصمة العراقية بغداد الأربعاء، في زيارة مفاجئة تهدف لإجراء محادثات مع قادة عسكريين أمريكيين وبحث تصعيد الحرب على تنظيم الدولة.

كان كارتر قد صرح في مستهل جولته بمنطقة الشرق الأوسط أنه سيتحدث إلى القادة العسكريين "للاطلاع على آخر قراءة لهم للوضع على أرض المعركة، وكذلك رأيهم بشأن السبل التي يمكننا من خلالها تسريع الحملة لهزيمة تنظيم الدولة الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

وأكد كارتر أن جولته تهدف أيضا إلى حث حلفاء الولايات المتحدة على تقديم مساهمات أكبر في الحملة العسكرية على التنظيم.

تأتي جولة كارتر وسط إشارات متنامية على خطوات تتخذها الولايات المتحدة لتكثيف حملتها العسكرية على التنظيم الذي تبنى هجمات في الغرب على غرار اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا الشهر الماضي.

كانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الجاري خططا لإرسال فرق عسكرية أمريكية خاصة إلى العراق لتنفيذ مداهمات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" هناك، كما قالت واشنطن إنها ترغب في نشر مستشارين وطائرات هليكوبتر هجومية لمساعدة قوات الأمن العراقية في استعادة السيطرة على مدينة الرمادي.