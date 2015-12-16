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قطر تتابع اختطاف عدد من مواطنيها جنوبي العراق

16/12/2015
 
خالد العطية/ وزير الخارجية القطري

 

ذكرت الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الأربعاء أنها تقوم بمتابعة موضوع اختطاف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد فور تلقيها نبأ اختطافهم.

 

وقد باشرت وزارة الخارجية اتصالاتها مع الحكومة العراقية للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين والعمل على إطلاق سراحهم.

 

و أكدت في  بيانها أن المواطنين القطريين دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة.

 

كما ذكر البيان أنه تم إيفاد السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، و زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى بغداد، لمتابعة جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الحكومة العراقية عن كثب لتأمين سلامة المواطنين القطريين كما جاء في البيان.

 

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