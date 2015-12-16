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فيسبوك وغوغل وتويتر تمحو"خطاب الكراهية" خلال 24 ساعة

16/12/2015
شعار فيسبوك

قالت ألمانيا أمس الثلاثاء إن شركات فيسبوك وغوغل وتويتر وافقت على محو المحتوى المتضمن خطاب كراهية من مواقعها خلال 24 ساعة وذلك في خطوة جديدة لمكافحة تصاعد العنصرية على الإنترنت في أعقاب أزمة اللاجئين.

 وتحاول الحكومة بحسب وكالة رويترز دفع المنصات الاجتماعية إلى كبح تزايد التعليقات المناهضة للأجانب في ألمانيا على الإنترنت في وقت تعاني فيه البلاد من أجل استيعاب تدفق أكثر من مليون لاجئ هذا العام.
 
 وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس إن الاتفاق الجديد ييسر على المستخدمين والجماعات المناهضة للعنصرية إبلاغ الفرق المتخصصة بالشركات الثلاث عن محتوى الكراهية.
وقال ماس "عند تجاوز حدود حرية التعبير وعندما يتعلق الأمر بمصطلحات إجرامية والتحريض والحث على شن جرائم جنائية تهدد الناس يجب محو مثل هذا المحتوى من الإنترنت."

 وأضاف "ونحن اتفقنا على قاعدة أن هذا يجب فعله خلال 24 ساعة."وفي الشهر الماضي بدأت ألمانيا تحقيقا مع رئيس منطقة أوربا في فيسبوك بشأن ما تقول إنه اخفاق من جانبه في محو محتوى تضمن كراهية.
 
وقالت متحدثة باسم الادعاء الشهر الماضي إن مارتن اوت المدير الإداري في فيسبوك لشمال وووسط وشرق أوربا والذي يعمل في هامبورج ربما يتحمل مسؤولية إخفاق المنصة الاجتماعية في محو خطاب الكراهية.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن هذه المزاعم لا أساس لها وإن فيسبوك أو موظفيها لم ينتهكوا القانون الألماني.

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