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فيديو.. نازحون في جنوب السودان يناضلون لإطعام أسرهم

16/12/2015

تُقدر إحصاءات غير رسيمة بتعرض نحو 4.6 مليون شخص في جنوب السودان للجوع في أحدث دولة بالعالم بسبب استمرار القتال وارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الاقتصاد.

"نياثون بور" إحدى النازحات جراء الحرب في جنوب السودان ، تضطر لجمع الطعام لأسرتها من مركز تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في "كولاباش" وهي قرية صغيرة في ولاية جونقلي شمال البلاد.

وقالت نياثون "سنبقى هنا لفترة وجيزة. عندما نرى أن منطقتنا آمنة والأوضاع جيدة..سنعود" .

وأعدت نياثون وجبة طعام للأطفال من المواد الغذائية التي جمعتها وقالت إن الطعام يكفي بالكاد لإطعامهم.

وعادة ما يتم إسقاط المعونات الغذائية جوا في مركز التوزيع الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة واسعة وغير آمنة.

 وقالت ميسريت منجويستو المسؤولة في الصليب الأحمر إنهم يواجهون نقصا في الغذاء بالمركز.

وأضافت "المحصول ضعيف هذا الموسم. نتيجة لذلك نتوقع أن فجوة الجوع ستظهر مبكرا وأن يحدث نقص في الغذاء بالنسبة للنازحين والمناطق التي تستضيفهم".

ويشهد جنوب السودان حربا أهلية منذ ديسمبر كانون الأول 2013 بعد الانفصال مباشرة عن السودان.

واندلعت الاشتباكات بعد نزاع سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه آنذاك ريك مشار وتحولت الى صراع جدد الانقسامات العرقية.

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