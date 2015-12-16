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فيديو .. موجة ضبابية كثيفة تلوث سماء شنغهاي

15/12/2015

هبطت أمس الثلاثاء موجة رمادية كثيفة من الضباب الدخاني على شنغهاي العاصمة التجارية للصين التي تقطنها 20 مليون نسمة ما عرقل الرؤية وقلل من مؤشر جودة الهواء إلى مستوى 300 وهو حد "خطير" ما يحمل آثارا ضارة على الصحة.

وأدى الضباب إلى أن تعلن شنغهاي "التحذير الأصفر" الذي يمثل ثالث أعلى مستوى للتحذير ونصحت السلطات كبار السن والمرضى عموما بألا يبرحوا منازلهم مع إغلاق النوافذ.

وتعهدت القيادة الصينية بالتعامل مع المخاطر البيئية ومنها تلوث الهواء الذي يغلف العديد من المدن الكبرى في الصين في أعقاب عقود من النمو الاقتصادي الجامح.

وتشن الصين حملة على التلوث منذ عام 2014 وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة.

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