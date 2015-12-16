فيديو.. تجار استراليون يرفضون جمبري "العبيد"

أعربت سلاسل تجارية استرالية عن قلقها من التحقيق الذي أعدته وكالة أسوشيتد برس وربط بين استخدام "عبيد" في إعداد وتصدير الجمبري في تايلند التي واحدة من أهم الدول المصدرة للمأكولات البحرية في العالم.

وكشف تقرير الوكالة أن العديد من هؤلاء العمال لا يحملون وثائق عمل ويجبرون على العمل 16 ساعة في اليوم مع عدم وجود فترة راحة وبأجور ضئيلة.

وكانت الحكومة الأميركية وقادة أعمال كبار طالبوا الحكومة التايلاندية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العبودية في أساطيلها للصيد ومعاقبة الأشخاص الذين يجبرون العمال المهاجرين على صيد المنتجات البحرية التي قد ينتهي بها المطاف في الولايات المتحدة.

وسارعت وزارة الخارجية الأميركية وصناعتا المأكولات البحرية والتجزئة في الولايات المتحدة بالرد على تحقيق لأسوشيتد برس وجد أن شبكات إمداد المتاجر الكبرى والمطاعم بل وحتى متاجر أطعمة الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة بالأسماك تحصل على المأكولات البحرية من تلك التي يصطادها "العبيد" في تايلاند.

وذكرت أسوشيتد برس أن مئات الرجال محاصرون على جزيرة بينغينا الإندونيسية النائية وتتبعت المأكولات البحرية التي اصطادوها ووجدت أنها تذهب إلى مصدرين تايلانديين قاموا ببيعها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.