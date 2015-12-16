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فيديو.. انطلاق الحوار اليمني ودعوة أممية لوقف القتال

15/12/2015

قالت الأمم المتحدة إن محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن بدأت تحت رعايتها  الثلاثاء في مدينة بيال السويسرية وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سياسي.

وجاء في بيان للأمم المتحدة، تلاه المتحدث باسمها أحمد فوزي، في إفادة صحفية في جنيف، أن "المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن بدأت الثلاثاء في سويسرا"، وتابع "تسعى هذه المشاورات للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، والسعي إلى تحسين الوضع الإنساني، والعودة إلى انتقال سياسي سلمي ومنظم".

وحثّ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الطرفين على الالتزام التام بوقف إطلاق النار الذي بدأ الثلاثاء.

وفشلت محاولتان سابقتان للأمم المتحدة في جمع طرفي الحرب في اليمن، كما لم يتم الالتزام بأكثر من إعلان لوقف النار، لا سيما في مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين.

وسيطر الحوثيون وحلفاؤهم في سبتمبر/أيلول 2014 على العاصمة صنعاء، وواصلوا التقدم جنوبا إلى عدن (ثاني أكبر مدينة في البلاد)، التي كان هادي أعلنها عاصمة مؤقتة بعد فترة من سقوط صنعاء.

وفي مارس/آذار الماضي بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية شنّ غارات ضد الحوثيين وقوات صالح، وبعد أشهر بدأ تقديم دعم ميداني مباشر لقوات الرئيس هادي، مما مكنها من طرد الحوثيين من عدن واستعادة أربع محافظات جنوبية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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