فنانة مصرية تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان"دبي السينمائى"

الفنانة المصرية منه شلبي

حصدت مصر والامارات وتونس وفلسطين جوائز مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ12 التي اختتمت اليوم الأربعاء.

ونالت الفنانة المصرية منه شلبي جائزة أحسن ممثلة، عن دورها في فيلم "نوارة" الذي يتناول أوضاع المصريين أثناء "ثورة 25 يناير" .

وقالت شلبي في تصريحات صحفية، إنها سعيدة بهذه الجائزة التي تتوج مجهود عام كامل من الجهد، ليخرج فيلم نوارة، بصورة لاقت إعجاب الكثيرين من جمهور المهرجان ولجنة تحكيمه، مشيرة إلى أنها تهدي جائزتها إلى والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، فهي "الداعم الأول لها، وبشرتها بالفوز بالجائزة ".

وفاز بجائزة أفضل ممثل، التونسي لطفي عبدلي عن فيلمه (شبابك الجنة)، الذي أهدى جائزته إلى بلاده تونس.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى المصري محمود سليمان عن فيلم "ابدا لم نكن أطفالا"، ونال الفيلم نفسه جائزة أفضل فيلم "غير روائي".

أما جائزة أفضل فيلم روائي ففاز بها فيلم (على حلة عيني) وهو فيلم فرنسي أماراتي، بلجيكي.

ونال الفيلم الجزائري الفرنسي "حكاية الليالي السود" جائزة لجنة التحكيم للفيلم الطويل.

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان فوز الفيلم الفلسطيني (طير ياطاير) بجائزة الجمهور.

أما جوائز المهر الأماراتي، فنالها ناصر الظاهري (أفضل مخرج) عن فيلمه (في سيرة الماء والنخل والأهل)، وفازبجائزة الفيلم القصير (أمنية) للمخرجة أمنة النويس، وذهبت جائزة أفضل فيلم طويل إلى "ساير الجنة" للمخرج سعيد سالمين.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان دبي السينمائي انطلقت يوم التاسع من ديسمبر، واستمرت ثمانية أيام عرضت خلالها 134 فيلماً من 60 دولة، وتضمنت مبادرات فنية وبرامج لـسوق دبي السينمائي.

وقدم المهرجان 55 فيلماً في عرض عالمي أو دولي أوّل، و46 فيلماً في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و11 فيلماً في عرض أول في الشرق الأوسط، و17 فيلماً في عرض خليجي أول.