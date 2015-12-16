"عامان بعد رحيل مرسي".. الليلة على الجزيرة مباشر

تشاهدون على قناة "الجزيرة مباشر" اليوم الأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة تغطية خاصة لجلسة الاستماع المفتوحة في مجلس النواب الأمريكي بعنوان "مصر بعد عامين على رحيل مرسي".

ويعقد مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع مفتوحة بعنوان "مصر بعد عامين على رحيل مرسى.. الجزء الثاني"، اليوم الأربعاء من الساعة الواحدة ظهراً إلى الرابعة عصرا بتوقيت واشنطن ومن التاسعة مساء إلى الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتنظم هذه الجلسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وتضم قائمة الشهود في الجلسة مدير برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ورئيس معهد الديمقراطية الدولية، إريك بجورنلاند، وزميل دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك.

وتعد هذه الجلسة الجزء الثاني للجلسة التي نظمتها اللجنة الفرعية ذاتها بلجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي، بالعنوان ذاته في مايو الماضي، وتضمنت شهادات من سياسيين ومحللين عن الوضع في مصر خلال العامين الماضيين في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.