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شاهد .. لحظة انطلاق صاروخ فضائي على متنه 3 رواد

15/12/2015

انطلق صاروخ يحمل رائد الفضاء البريطاني تيم بيك، في رحلة علمية هامة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وانطلقت كبسولة الفضاء الروسية سيوز، التي تحمل أيضا على متنها رائدي الفضاء الأمريكي تيم كوبرا والروسي يوري مالينتشينكو، من محطة بايكونور، في كازاخستان.

ويعد بيك، وهو طيار سابق في الجيش البريطاني، أول رائد فضاء بريطاني رسمي. كما أنه أول بريطاني يطير في مهمة تحت راية وكالة الفضاء الأوروبية إيسا.

وسيعمل على متن المحطة الفضائية الدولية، لمدة سبعة أشهر، على استكمال تجارب وأنشطة علمية تهدف إلى جذب اهتمام الشباب إلى مجال العلوم.

وبدأت عملية تزويد الصاروخ بالوقود قبل الإطلاق، من الموقع 1 في بايكونور، وهي المنصة التي شهدت انطلاق رائد الفضاء الروسي الشهير، يوري غاغارين، في أول رحلة تاريخية مأهولة إلى الفضاء عام 1961.

واندفع الصاروخ نحو الفضاء بقوة تعادل 26 مليون حصان وبسرعة 1600 كيلومتر في الساعة، ووصلت سيوز إلى منطقة انعدام الجاذبية بعد 9 دقائق من إطلاقها.

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