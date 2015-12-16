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شاهد .. تغريدات في حب الأم تتصدر "تويتر"

16/12/2015

دشن نشطاء على موقع تويتر "هاشتاج" ليعبر فيه المشاركون عن مشاعرهم تجاه الأم.

الهاشتاج الذي جاء باسم (غرد_ عن _الأم_  بحاجة _ حلوة)، حظي بمشاركات واسعة في الوطن العربي.

وغردت دلال قائلة " من كانت أمه على قيد الحياة فليبادر ببرها فإن رضا الله من رضاها ورضاها عنك سبب توفيقك وسعادتك بالدنيا ".

وقال مغرد آخر " وداعك كان فقدان  قطعة مني كان يعني النقصان إلى الأبد".

وغرد أخر " 140 حرف لا تكفي الأم".

وقال آخر "ربي إن أمي أحب النعم إلى قلبي فاسقها العافية بلا منتهى  واحفظها من كل شر ".

وغرد يوسف " لن يحبك شخص مثلها  ولن يرحمك شخص مثلها ولن يتعب معك شخص مثلها  اللهم أرزقنا برهم ".

وقال آخر مغردا " أعظم بشر وأنقى فؤاد وسريرة وأصدق مشاعر لن يوفيها دينها. أمي أميرة في حياتي  منيرة لو شبت لازلت الصغير بعينها " .

وعا مغرد عبر الهاشتاج لجدته وأمه قائلا " يارب اجعل جدتي وأمي من سيدات أهل الجنة " .

وغرد أخر قائلا " أعشق اللحظة التي تضحك فيها أمي حتى يحمر وجهها تمنيت لو أبيع عمري بأكمله مقابل فواصل صمتها بين كل ضحكة ".

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