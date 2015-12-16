شاهد .. تغريدات في حب الأم تتصدر "تويتر"

دشن نشطاء على موقع تويتر "هاشتاج" ليعبر فيه المشاركون عن مشاعرهم تجاه الأم.
الهاشتاج الذي جاء باسم (غرد_ عن _الأم_ بحاجة _ حلوة)، حظي بمشاركات واسعة في الوطن العربي.
وغردت دلال قائلة " من كانت أمه على قيد الحياة فليبادر ببرها فإن رضا الله من رضاها ورضاها عنك سبب توفيقك وسعادتك بالدنيا ".
وقال مغرد آخر " وداعك كان فقدان قطعة مني كان يعني النقصان إلى الأبد".
وغرد أخر " 140 حرف لا تكفي الأم".
وقال آخر "ربي إن أمي أحب النعم إلى قلبي فاسقها العافية بلا منتهى واحفظها من كل شر ".
وغرد يوسف " لن يحبك شخص مثلها ولن يرحمك شخص مثلها ولن يتعب معك شخص مثلها اللهم أرزقنا برهم ".
وقال آخر مغردا " أعظم بشر وأنقى فؤاد وسريرة وأصدق مشاعر لن يوفيها دينها. أمي أميرة في حياتي منيرة لو شبت لازلت الصغير بعينها " .
وعا مغرد عبر الهاشتاج لجدته وأمه قائلا " يارب اجعل جدتي وأمي من سيدات أهل الجنة " .
وغرد أخر قائلا " أعشق اللحظة التي تضحك فيها أمي حتى يحمر وجهها تمنيت لو أبيع عمري بأكمله مقابل فواصل صمتها بين كل ضحكة ".