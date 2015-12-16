شاهد .. إغلاق المدارس في لوس أنجلوس بسبب تهديد أمني

أمرت سلطات مدينة لوس أنجليس الأمريكية بإغلاق جميع المدارس الحكومية الثلاثاء بعد تلقي تهديد لم تحدد طبيعته يستهدف نظام المدارس وطلابها البالغ عددهم 640 ألفا، بحسب مسؤولين.

وصرح رامون كورتينز مسؤول مدارس لوس انجليس أنه أمر بإغلاق المدارس بعد أن أبلغته الشرطة عن تهديد "ضد العديد من المدارس في هذه المنطقة".

وذكرت منطقة مدارس لوس انجليس الموحدة في تغريدة على تويتر "جميع مدارس لوس انجليس مغلقة اليوم بسبب تهديد قوي".

وتم استدعاء الشرطة وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) للمساعدة في تفتيش أكثر من ألف مدرسة في المنطقة، بحسب ما صرح كورتينز في مؤتمر صحافي، مضيفا أنه يتوقع اكتمال العملية بنهاية يوم الثلاثاء.

وقال إن أحد اسباب اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي هو الهجمات التي وقعت في الثاني من كانون الأول/ديسمبر وأدت إلى مقتل 14 شخصا في سان برناردينو المجاورة.

وأضاف "أعتقد أنه من المهم أن اتخذ هذا الإجراء الاحترازي بناء على ما حدث مؤخرا، وما حدث في الماضي".

وأكد ستيفن زيبرمان رئيس قسم شرطة مدارس لوس انجليس كذلك في المؤتمر الصحافي "في وقت سابق صباح الثلاثاء تلقينا تهديدا بواسطة الانترنت يتعلق بسلامة مدارسنا"، مضيفا "بسبب حرصنا وحذرنا (..)اخترنا إغلاق مدارسنا اليوم حتى نتمكن من التأكد تماما أن مدارسنا آمنة".

وعقد المؤتمر الصحافي عند نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي قبل بدء اليوم الدراسي لمعظم الاطفال.

وقال ستيف زيمير رئيس مجلس مدارس لوس انجليس أنه تم الاتصال بالعائلات التي أوصلت أطفالها الى المدرسة للعودة واصطحابهم.