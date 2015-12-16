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"زاخاروفا" تؤكد: خلافات روسية أمريكية بشأن سوريا

16/12/2015

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هناك خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا.

وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي (الأربعاء) أن لافروف يعتزم السفر غداً الخميس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعة بشأن سوريا.

وأشارت إلى أن هناك توافقا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا العام المقبل.

ولفتت "المتحدثة باسم الخارجية الروسية" إلى أن المقاتلة التركية لم تبعث إشارات تحذير للقاذفة الروسية التـي أسقطـت قبل أسبوعين.

وتختلف تلك التصريحات عما أعلن أمس (الثلاثاء) حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري توافقهما على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى محاولة إيجاد تقارب بشأن الأزمة السورية، وذلك خلال كلمة افتتاح محادثات جمعت الوزيرين في موسكو.

وكان هدف المباحثات تقريب مواقف البلدين في إطار تسوية النزاع السوري، وقال كيري -في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي- "من المفيد للعالم بأسره أن تكون هناك دولتان قويتان لهما تاريخ طويل مشترك، وقادرتان أيضاً على إيجاد توافق بينهما".

وتابع وزير الخارجية الأميركي "حتى لو كانت هناك خلافات بيننا، لقد كنا قادرين على العمل بفاعلية على مشاكل محددة"، مشيداً بدور موسكو في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق نووي مع إيران.

وكانت الخارجية الروسية قد هاجمت السياسة الأمريكية قبيل لقاء موسكو، متهمة واشنطن بتقسيم الإرهابيين إلى جيدين وسيئين.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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