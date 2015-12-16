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رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ 10 سنوات

16/12/2015

رفع أسعار الفائدة الأمريكية ربع في المائة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي – عن رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ( ربع نقطة مئوية ) وذلك للمرة الأولي منذ نحو 10 سنوات ، متوافقا بذلك مع توقعات المحللين .

ومن شأن هذا القرار  أن يدفع سعر العملة الأمريكية إلى الصعود، ما سيغذي الاتجاه إلى احتمال رفع الفائدة بشكل تدريجي يرى المحللون أنه قد يحدث قبل حلول الصيف.

كما أشار المحللون إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالرفع بواقع ربع نقطة مئوية جاء كون الأسواق لا تزال غير قادرة على تحمل مستويات أكبر للفائدة ، كون التضخم لا يزال منخفضا  مع هشاشة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي الضعيف، من جانبهم يتطلع المستثمرون إلى  الاستفادة من هذا القرار وجني الأرباح خصوصاً من مكاسب الدولار في العام الجاري .

وفي رد فعل سريع قالت وكالة الأنباء السعوديةإن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة أساس وذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي.

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي  أحمد داوود أوغلو إن بلاده تدرس حاليا قرارات الولايات المتحدة الامريكية برفع سعر الفائدة وتداعياته على الاقتصاد التركي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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