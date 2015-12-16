البث الحي
منوعات

دراسة: تزايد أصحاب المليارات من النساء في العالم

15/12/2015
شعار بنك _  بو . بي . أس   

قالت مجموعة (يو.بي.اس) المالية السويسرية في دراسة صدرت أمس  الثلاثاء إن عدد أصحاب المليارات من النساء بالعالم يتزايد بشكل سريع وإن عددا كبيرا منهن من آسيا وانهن جمعن تلك الثروات بأنفسهن.

وقال بنك (يو.بي.اس) إن عدد المليارديرات النساء زاد بنحو سبعة أمثال عما كان عليه الحال قبل 20 عاما وإن متوسط ثرواتهن تضاعف تقريبا ليصل إلى 4.3 مليار دولار ليتجاوز متوسط صافي قيمة المليارديرات الرجال المقدر بنحو أربعة مليارات دولار.

وأحصى (يو.بي.اس) الذي يقدم خدمات لإدارة الثروة وجود 1347 مليارديرا بأنحاء العالم في الدراسة لكنه رفض الإفصاح عن اسم أي منهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال ي الرجال لا يزالوا يشكلون الغالبية الساحقة للمليارديرات لكن النساء شكلن 11 بالمئة من اجمالي العدد في العام الماضي مقارنة مع تسعة بالمئة قبل عقدين.

وشهدت آسيا أقوى معدلات نمو للمليارديرات النساء على مدى العقد الماضي ليرتفع العدد من ثلاثة إلى 25 .

وقال (يو.بي.اس) إن أكثر من نصف المليارديرات النساء في آسيا جمعن أموالهن بأنفسهن,  وجاء العدد الأكبر منهن من الصين وهونج كونج وكانت الاستثمارات في العقارات هي المصدر الرئيسي للثروات.

وأوضح  (يو.بي.اس) إن سبعة بالمئة فقط من المليارديرات النساء في أوروبا و19 بالمئة من المليارديرات النساء الأمريكيات جمعن ثرواتهن بأنفسهن.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)