دراسة: تزايد أصحاب المليارات من النساء في العالم

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قالت مجموعة (يو.بي.اس) المالية السويسرية في دراسة صدرت أمس الثلاثاء إن عدد أصحاب المليارات من النساء بالعالم يتزايد بشكل سريع وإن عددا كبيرا منهن من آسيا وانهن جمعن تلك الثروات بأنفسهن.

وقال بنك (يو.بي.اس) إن عدد المليارديرات النساء زاد بنحو سبعة أمثال عما كان عليه الحال قبل 20 عاما وإن متوسط ثرواتهن تضاعف تقريبا ليصل إلى 4.3 مليار دولار ليتجاوز متوسط صافي قيمة المليارديرات الرجال المقدر بنحو أربعة مليارات دولار.

وأحصى (يو.بي.اس) الذي يقدم خدمات لإدارة الثروة وجود 1347 مليارديرا بأنحاء العالم في الدراسة لكنه رفض الإفصاح عن اسم أي منهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال ي الرجال لا يزالوا يشكلون الغالبية الساحقة للمليارديرات لكن النساء شكلن 11 بالمئة من اجمالي العدد في العام الماضي مقارنة مع تسعة بالمئة قبل عقدين.

وشهدت آسيا أقوى معدلات نمو للمليارديرات النساء على مدى العقد الماضي ليرتفع العدد من ثلاثة إلى 25 .

وقال (يو.بي.اس) إن أكثر من نصف المليارديرات النساء في آسيا جمعن أموالهن بأنفسهن, وجاء العدد الأكبر منهن من الصين وهونج كونج وكانت الاستثمارات في العقارات هي المصدر الرئيسي للثروات.

وأوضح (يو.بي.اس) إن سبعة بالمئة فقط من المليارديرات النساء في أوروبا و19 بالمئة من المليارديرات النساء الأمريكيات جمعن ثرواتهن بأنفسهن.