دراسة: الجلوس لفترات طويلة "ضار" بصحة مرضى القلب

دراسة: الجلوس ضار بمرضى القلب

أجرى علماء من جامعة /أوتاوا/ الكندية دراسة علمية شاملة شارك فيها 300 شخص يعانون من الذبحة الصدرية، بينت نتائجها أن الجلوس لفترات طويلة تؤثر سلبا في صحة الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

وقبل أن يبدأ العلماء مراقبة حالة المشتركين الصحية اطلعوا على زيادة الجهد البدني خلال الدراسة، حيث كان عليهم حمل جهاز خاص يسجل نشاطهم البدني خلال النهار، وهذا الجهاز سمح للباحثين بالتعرف على نمط حياة المشتركين في الدراسة، والوقت الذي قضاه كل منهم جلوسا.

وأخذ الباحثون في الاعتبار كل المسائل المتعلقة بصحة المشتركين في الدراسة قبل الخروج باستنتاجاتهم، أما المؤشرات الأساسية التي اعتمدها الباحثون فكانت مؤشر كتلة الجسم ومدى تحمل القلب للجهد المبذول، حيث تبين أن قيمة هذين المؤشرين كانت أعلى بكثير عند الذين كانوا يقضون وقتا طويلا في حالة خمول (جلوس أو نوم).