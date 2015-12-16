دراسة: أكثر من نصف الألمان قلقون على مستقبل بلادهم

أظهرت دراسة أن أكثر من نصف الألمان يخشون على مستقبل بلادهم ، مما يشير إلى أن تدفق مئات الآلاف من اللاجئين وتزايد التهديدات الإرهابية قد ساهم في إشعال هذه المخاوف .

وخلصت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الدراسات المستقبلية -التابعة لشركة بريتش أمريكان توباكو- إلى أن 55 بالمئة من الألمان يشعرون بالقلق من المستقبل وذلك مقارنة مع 31 بالمئة العام الماضي و28 بالمئة فقط في 2013.، حيث تحدث اولريتش راينهارت المدير العلمي للمؤسسة عن عودة "القلق الألماني" وهو مصطلح يقصد به أن الشعب يشعر بالقلق.

ومن المتوقع وصول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا هذا العام مما يرجح عدم قدرة أكبر اقتصاد أوروبي على استيعاب هذا التدفق. كما تنامت أيضا المخاوف الأمنية في أعقاب هجوم باريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني.