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خطأ مطبعي كاد أن يعطل التوصل للبيان الختامي لقمة المناخ

16/12/2015
صورة أرشيفية لقمة المناخ

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه تم حل خلاف يتعلق بخطأ مطبعي نشأ في اللحظة الأخيرة قبل صدور البيان الختامي لقمة تغير المناخ في باريس في مطلع هذا الاسبوع.
 

وبعد مفاوضات مضنية جرت على مدى اسبوعين كادت المحادثات تتعثر في الساعات الأخيرة عندما ظهرت كلمة "يجب" الملزمة قانونا في أحد البنود بدلا من "يجوز".

وجرى تعديل النص الختامي في اللحظة الاخيرة في البند المتعلق بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تقييد انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الدول المتقدمة.

وارتبطت كلمة "يجب" في النص قبل تعديله بالدول المتقدمة بما يعني ضرورة ان تقوم بتعديل هياكلها الاقتصادية لتحقيق هدف الحد من الانبعاثات لكن تم حذفها لتحل محلها كلمة "يجوز".

 ولفظ "يجب" في هذا السياق لا يروق لدول مثل الولايات المتحدة التي لا تحبذ صياغة ملزمة قانونا وهو ما يستلزم تصديق مجلس الشيوخ و هو أمر بعيد المنال.
 

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