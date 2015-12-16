تيار "ضمير الإخوان" يؤكد دعمه لقيادات الجماعة ورفض العنف

عصام تليمة/ أحد الموقعين على البيان

أصدر عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين – أطلقوا على أنفسهم اسم تيار ضمير الإخوان المسلمين- بيانا أكدوا فيه تأييدهم لقرارات القيادات الحالية للجماعة المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا، بحسب البيان.

وأضاف البيان :" نحن مع جميع قرارات اللجنة التي تُتَّخذ وفق المؤسسية والشورية ونطالب هذه القيادة باتخاذ إجراءات رائعة و حاسمة ضد الذين اتخذوا قرارات ليست من سلطتهم و لا من صلاحيتهم ووقعوا الجماعة في منزلة خطيرة في فترة حرجة من عمر الثورة المصرية".

وتابع البيان :" نؤكد أننا مع الثورة بمسارها الثوري الذي ? يجنح إلى العدوان ولا يقتل أبرياء، و ? يخوض في الدماء والأعراض المعصومة، ويستخدم كافة الوسائل الكفيلة بإسقاط الانقلاب".

واختتم البيان بتوقيع عدد من قيادات الجماعة من بينهم د.جمال عبد الستار ود.أشرف عبد الغفار والمستشار أحمد عبد العزيز و18 آخرين.

وتصاعد الخلافات مؤخرا بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلان مكتب الجماعة في لندن إقالة متحدثها الإعلامي في مصر "محمد منتصر" وتعيين بدلا له وهو القرار الذي رفضته بعض اللجان التابعة للجماعة في عدد من المحافظات المصرية، مؤكدة أنه لا يحق لأحد خارج مصر أن يملي عليها ما تفعله.

وقال عصام تليمة أحد الموقعين على بيان "ضمير الإخوان" إنهم يسعون لرأب الصدع بجماعة الإخوان وليس لتوجيه اتهامات.