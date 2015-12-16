تركيا تدرس قرارات الولاايات المتحدة برفع سعر الفائدة

رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن بلاده تدرس حاليا قرارات الولايات المتحدة الامريكية برفع سعر الفائدة وتداعياته على الاقتصاد التركي.

وأكد أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة التركية أنقرة قبل توجهه إلى بروكسيل للمشاركة في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي, على أن تركيا لديها العزم الكافي لمواجهة الإرهاب وضرب معاقله, مشيرا إلى أن القوات التركية لديها كافة القرارات لمحاربته.

وأوضح رئيس الوزراء التركي, أن الحكومة التركية لديها خطوات ستقوم بها في الأيام القادمة لحماية الطلاب وتقديم الاحتياجات التي تساعدهم على ممارسة دراستهم، مضيفا " لا نوجه سلاحنا إلى أبرياء وحربنا هي ضد الإرهاب فقط " .